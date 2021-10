Paris (AFP). Claire Chazal dit adieu au JT avec une immense tistesse

Pantalon noir et chemise blanche immaculée, cheveux blonds tirés en arrière, plus élégante que jamais, Claire Chazal, a présenté dimanche soir sur TF1 son dernier JT et fait part à la fin de son "immense tristesse de ne plus pouvoir assumer la mission que m'avait confiée Francis Bouygues". "Je vous remercie infiniment d'avoir été fidèles pendant 24 ans à ces journaux du week-end, j'ai été très heureuse et fière de les présenter, nous avons tissé ensemble un lien très fort, extrêmement précieux pour moi", a-t-elle dit. Ce dernier JT de la présentatrice, commenté par des milliers de tweets, devrait faire un carton d'audience, au vu des premiers chiffres sur les box, selon la presse spécialisée. Elle a aussi rendu hommage à l'"immense talent" de la rédaction, mais sans un mot pour la direction de la chaîne, qui l'a débarquée après 24 ans d'antenne. "Je me suis efforcée de vous informer le plus complètement possible tout en ouvrant le journal sur des univers de culture et quelques unes de mes passions personnelles", a-t-elle poursuivi, en souhaitant à sa remplaçante Anne-Claire Coudray, 38 ans, "tous les bonheurs que j'ai eus à travailler pour vous". En coulisses, de nombreux journalistes de la rédaction, des stars amies -- Daniel Auteuil, Marc-Olivier Fogiel, l'écrivain Philippe Besson-- mais aussi ses proches, dont son fils François, étaient venus assister avec émotion à ce dernier JT. Jean-Pierre Pernaut et Gilles Bouleau sont venus eux aussi la saluer. Juste après le JT, la rédaction lui avait préparé un montage de 5 minutes des plus grands temps forts de ses JT: attentat du 11 septembre, mort de Jean Paul II, de Michael Jackson, tsunami au Japon, interviews de Nicolas Sarkozy, Liliane Bettencourt, DSK Puis les caméras ont pivoté pour montrer les applaudissements de ses amis devant le plateau. Au menu du journal dimanche soir, comme l'a souvent choisi Claire Chazal, un sujet sur l'éducation (sur la méthode Montessori) et plusieurs sujets culture. Claire Chazal quitte la chaîne au terme d'une éviction éclair : le PDG de TF1 Nonce Paolini a convoqué la journaliste par SMS le 30 août, indiquant être inquiet de la baisse des audiences, en recul depuis un an, selon une source interne à TF1. Il l'a ensuite reçue le jeudi suivant pour lui annoncer son remplacement et lundi la chaîne a annoncé son départ prochain en une seule phrase sur son site, puis précisé dans la semaine que ce dimanche serait en fait son dernier JT.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire