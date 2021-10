Paris (AFP). Générique de fin pour Claire Chazal qui présente son dernier JT

Débarquée pour cause de mauvaises audiences, Claire Chazal, 58 ans, présente dimanche soir sur TF1 son dernier JT, après 24 ans de règne sur les journaux du week-end de la chaîne, une longévité devenue rare face à des téléspectateurs zappeurs. Son départ aura été très soudain : le PDG de TF1 Nonce Paolini a convoqué la journaliste par SMS le 30 août, indiquant être inquiet de la baisse des audiences, en recul depuis un an, selon une source interne à TF1. Il l'a ensuite reçue le jeudi suivant pour lui annoncer son remplacement. Claire Chazal avait été "très affectée par la brutalité de l'annonce", selon cette source. Lundi soir, le 7 septembre, alors que des rumeurs circulaient sur ce départ, la chaîne a annoncé le départ "dans les semaines à venir", de sa présentatrice vedette, en une seule phrase, puis précisé dans la semaine que ce dimanche serait en fait son dernier JT. Elle sera remplacée par son "joker", Anne-Claire Coudray, 38 ans, qui a été reporter pendant 15 ans pour la chaîne avant d'assurer depuis 2012 les remplacements des JT du week-end. Longtemps très aimée des téléspectateurs, même si un sondage dimanche prédit son rapide "zapping", Claire Chazal a reçu cette semaine des centaines de messages de soutien, selon une source à TF1. La directrice de l'information Catherine Nayl a appelé lundi les journalistes à venir nombreux assister à ce dernier JT. - Durer est devenu une rareté - Durer plus de 20 ans à l'antenne d'un JT est devenu une rareté : seul Jean-Pierre Pernaut, avec ses 27 ans de 13 heures sur TF1, peut encore afficher un tel score. TF1 avait poussé dehors le 10 juillet 2008 Patrick Poivre d'Arvor, aux commandes du 20 heures depuis 21 ans. Avant lui, Yves Mourousi était resté 13 ans dans ce poste. En face, David Pujadas ne compte "que" quatorze ans au 20 heures de France 2, ce qui est néanmoins un record pour la chaîne publique. Les mauvais résultats des JT de Claire Chazal s'inscrivent dans un contexte globalement difficile pour la première chaîne française, qui a enregistré en août son 12e mois consécutif de baisse et son plus mauvais score depuis sa privatisation en 1987, à 20,1% de part d'audience. Sur Twitter, de nombreux anonymes lui rendent hommage depuis lundi. "Une pensée à Claire Chazal, qui restera 1 grande dame de la télé", résumait @petitflo48, un conducteur de bus de région parisienne. De même, des personnalités des médias et du spectacles ont eux aussi salué sa carrière. "Vous m'avez toujours porté bonheur. Je vous regretterai, comme des millions de téléspectateurs", a par exemple écrit Michel Polnareff sur twitter. Son ancien partenaire Patrick Poivre d'Arvor avait lui twitté "Décidément"!, en allusion à sa propre éviction par la chaîne il y a sept ans. Anne Sinclair a elle dénoncé dans un billet vendredi dans le Huffington Post qu'elle dirige, la "brutalité" de cette éviction, par TF1, "une maison qui ne s'est jamais encombrée d'élégance", écrit celle qui en a été licenciée il y a 14 ans. Mais les téléspectateurs aiment aussi le renouveau : selon un sondage paru dimanche dans Le Parisien, 60% des Français disent ne pas regretter le choix de la chaîne privée et tourneront la page sans regrets.

