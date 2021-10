Las Vegas (Etats-Unis) (AFP). Boxe: Mayweather remporte son dernier combat et égale Marciano

L'Américain Floyd Mayweather a remporté le dernier combat de sa carrière samedi à Las Vegas (Nevada) et égalé le légendaire Rocky Marciano resté lui aussi invaincu en 49 combats. Mayweather a, comme largement, anticipé, dominé son compatriote Andre Berto, mais n'a pas réussi à finir sa carrière sur un KO à la grande déception du public du MGM Grand. A l'issue des douze reprises, il a été déclaré vainqueur à l'unanimité des trois juges-arbitres (117-111, 118-110, 120-108). "Ma carrière est terminée, c'est officiel", a confirmé Mayweather à l'annonce du résultat du combat. Celui qui se surnomme "TBE" (The Best Ever, le meilleur de l'histoire, NDLR) a signé à 38 ans sa 49e victoire en autant de combats. Il partage ce record avec Rocky Marciano, jamais défait chez les poids lourds et parti sur une dernière victoire en 1955, après huit années au plus haut niveau. Plus encore que par son palmarès où sa dernière victoire par KO remonte à 2011, Mayweather est passé à la postérité par sa richesse et les faramineux contrats qu'il a signé avec des chaînes de télévision américaines à péage. Il est cette année encore en 2015 le sportif le plus payé de la planète avec des gains estimés à 300 millions de dollars. De son côté, Berto a concédé sa quatrième défaites en 34 combats, mais a empoché la bourse le plus importante de sa carrière, estimée à quatre millions de dollars.

