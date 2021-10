Londres (AFP). Crise migratoire: des milliers de manifestants à Londres pour l'accueil des réfugiés

Des dizaines de milliers de personnes manifestaient samedi à Londres pour réclamer une politique d'accueil des réfugiés plus généreuse, a constaté un journaliste de l'AFP. Aux sons de sifflets et tambours, les manifestants brandissaient des pancartes proclamant: "Les immigrants ne sont pas des boucs émissaires", "Ouvrez les frontières" ou "La vie des réfugiés compte", en se dirigeant de Hyde Park vers les bureaux du Premier ministre conservateur David Cameron. Un garçon déguisé en ours Paddington, un ours en peluche originaire du Pérou devenu une icône de la littérature enfantine britannique, portait une pancarte affirmant: "L'ours Paddington était un réfugié". La manifestation est soutenue par diverses associations caritatives et organisations non gouvernementales, dont Amnesty International et "Stop the war coalition". Le leader tout fraîchement élu du parti travailliste Jeremy Corbyn, l'un des fondateurs du mouvement pacifiste, devait se joindre au rassemblement. Un homme brandissait un portrait de M. Corbyn avec le désormais célèbre mot-clef #Jezwecan ("Jeremy, nous pouvons le faire"). D'autres arboraient des portraits de Marx. M. Cameron a récemment annoncé l'accueil de 20.000 réfugiés syriens supplémentaires sur cinq ans, cédant à la pression dans la crise qui a entraîné des centaines de milliers de migrants sur les routes d'Europe en quête d'asile. "Cette manifestation veut montrer que le gouvernement a tort () Vingt mille réfugiés seulement, c'est pathétique", assurait Dusan Petkovic, un manifestant. "Nous voulons aussi dire bienvenus aux réfugiés".

