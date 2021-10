Ryad (AFP). Drame à La Mecque, près de 90 morts dans la chute d'une grue sur la Grande Mosquée

Près de 90 personnes ont été tuées et près de 200 blessées vendredi lorsqu'une grue s'est effondrée sur la Grande mosquée de La Mecque, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, un drame qui survient à une dizaine de jours du grand pèlerinage des musulmans. La défense civile a indiqué sur Twitter que 87 personnes avaient péri et 184 avaient été blessées dans l'accident dans un dernier bilan. Elle a ajouté que des équipes de secours avaient été envoyées sur les lieux après "la chute d'une grue sur la Grande mosquée". Une heure auparavant, la défense civile avait fait état de "moyennes à fortes pluies" et des photos circulant sur les réseaux sociaux montraient un éclair qui pourrait avoir frappé la grue, entraînant sa chute. Les autorités n'ont cependant diffusé aucune déclaration officielle sur les causes de l'incident. Le gouverneur de la région de La Mecque, le prince Khaled al-Faiçal a ordonné l'ouverture d'une enquête. Des photos circulant sur les réseaux sociaux ont montré des corps ensanglantés gisant dans une cour de l'immense mosquée sur laquelle semble s'être fracassée la grue. Une vidéo diffusée sur YouTube montrait des personnes hurlant et courant juste après qu'un énorme fracas a été entendu. Un énorme nuage de fumée y est aussi visible. La Grande mosquée, appelée en arabe Masjid al-Haram (la mosquée sacrée), est généralement bondée le vendredi, jour hebdomadaire de repos et de prières chez les musulmans. Elle abrite notamment la Kaaba, un édifice forme de cube dont les pèlerins font sept fois le tour, et en direction de laquelle les musulmans prient cinq fois par jour. - Travaux d?agrandissement - L'accident intervient alors que l'Arabie saoudite s'apprête à accueillir le 21 ou le 22 septembre des centaines de milliers de pèlerins pour le hajj, l'un des cinq piliers de l'islam que tout fidèle est censé accomplir au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. L'agence officielle saoudienne SPA a indiqué vendredi que près de 800.000 pèlerins étaient déjà arrivés vendredi en Arabie saoudite pour effectuer le hajj. Parmi eux figurent notamment de nombreux Iraniens. Cité par l'agence de presse iranienne, le directeur de l'organisation du Hajj a indiqué que 15 pèlerins iraniens avaient été blessés. Trois ont notamment eu des membres fracturés, selon Saeid Ohadi. Un énorme projet est actuellement en cours pour agrandir la superficie de la mosquée de 400.000 mètres carrés, ce qui permettrait d'accueillir jusqu'à 2,2 millions de personnes à la fois. La mosquée, dont la partie la plus ancienne date du 16e siècle, est ainsi entourée de plusieurs grues utilisées pour exécuter ces travaux. Le hajj n'a pas connu d'incidents majeurs ces dernières années, l'Arabie saoudite investissant des milliards de dollars dans le transport et les autres infrastructures pour faciliter les mouvements de la foule qui y prend part.

