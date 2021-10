La nouvelle ministre du Travail Myriam El Khomri en visite à Rouen

Arrivée à Rouen à 14 heures ce vendredi 11 septembre, Myriam El Khomri s'est d'abord rendue à l'Institut national de la Boulangerie et de la pâtisserie où elle s'est entretenue avec les stagiaires et les formateurs. En présence du maire de Rouen Yvon Robert et de l'ancienne ministre et députée Valérie Fourneyron, la benjamine du gouvernement a salué un "institut d'excellence". "L'apprentissage est une de nos priorités", a martelé la ministre. "Il nous semblait important de valoriser les métiers manuels."

Tout en assurant qu'elle poursuivrait le travail engagé par son prédecesseur François Rebsamen en matière de relance de l'apprentissage, Myriam El Khomri a dit vouloir "lever les blocages entre les entreprises et les jeunes". "J'ai d'ailleurs annoncé l'apparition, dès 2016, d’une plateforme numérique permettant de rapprocher employeurs et apprentis", a rappelé la ministre qui souhaite voir le niveau de qualification des jeunes augmenter.

Après avoir rappelé l'importance du rôle joué par les Régions en termes de formation professionnelle, les qualifiant "d'acteurs incontournables", Myriam El Khomri s'est rendue à la Mission Locale.