JS Cherbourg vs Dijon : le mythe Jackson Richardson à Chantereyne

Le match de ce vendredi 11 septembre n'est pas une rencontre comme les autres. D'abord parce que la JS Cherbourg retrouve la compétition à domicile, dans une salle remaniée, vêtue des nouveaux maillots dont la nouvelle couleur mauve a déjà fait jaser certains supporters. C'est le retour de l'effervescence des vendredis soirs à Cherbourg, Chantereyne redevient ce soir "the place to be", un chaudron bouillant.

"Le détonateur médiatique du hand"

Mais surtout, le club du Cotentin devenu grand reçoit l'équipe de Dijon et son entraîneur cathodique : Jackson Richardson. L'homme, double champion du monde en 1995 et 2001, est certainement l'un des handballeurs français les plus connus du grand public. Avec les "Barjots", il a contribué à démocratiser ce sport. C'est même, pour Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, le "détonateur médiatique". Il se souvient de l'année 1995, celle de ses 10 ans :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

"Je suis fier de pouvoir jouer contre lui, même si ce n'est pas sur le terrain. L'admiration s'arrête là, car notre mission c'est avant tout de battre Dijon" note Williams Manebard. Pour l'ailier gauche, la JS Cherbourg a les capacités pour s'affirmer à domicile, y compris face à ce favori à la montée :

Williams Manebard Impossible de lire le son.

Tirer profit du public

Car la JSC a entamé ce championnat de ProD2 avec une belle victoire la semaine dernière à Billère (26-30). "Cette victoire nous rassure, mais si nous voulons la bonifier il faut gagner ce soir, pour s'inscrire dans une série. A nous de tirer profit du public" analyse Sébastien Leriche, qui a bien évidemment hâte de retrouver Chantereyne. Williams Manebard renchérit "on a tous envie de revivre des bons moments, comme l'an passé. Les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas le chaudron sont impatients" :

Williams Manebard Impossible de lire le son.

Pratique. JS Cherbourg/Dijon, match à 20h30 salle Chantereyne.