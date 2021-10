Pendant 10 jours, les femmes sont mises en avant dans la cité cherboourgeoise. On vante les sportives, les artistes, des conférences sont aussi organisées.

Ne manquez pas non plus ce week-end le village sportif avec de nombreuses démonstrations et la grande course La cherbourgeoise dimanche après midi.

Retrouvez la programmation complète du festival sur le site dédié http://www.femmesdanslaville.com/

Vous pouvez aussi le télécharger à la fin de cet article.