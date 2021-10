Lille (AFP). Jungle de Calais: rixe entre 200 migrants, neuf blessés légers

Une rixe opposant 200 migrants afghans et soudanais à la "jungle" de Calais a fait neuf blessés légers dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris de sources concordantes. "Vers 22 heures, il y a eu une rixe entre migrants soudanais et afghans à l'entrée de la lande Jules Ferry", où se trouve le centre d'accueil de jours pour les migrants, a indiqué à l'AFP la préfecture du Pas-de-Calais. "Il s'agissait d'une bagarre entre 200 migrants. Le bilan fait état de neuf blessés légers, six Soudanais et trois Afghans, tous transportés au centre hospitalier de Calais", a ajouté cette source, précisant que le calme était revenu vers minuit. Selon Gilles Debove, policier et représentant syndical Unité SGP-Police Force ouvrière, la rixe "a éclaté pour un motif inconnu". "Ils se sont battus à coups de barres de fer, de marteaux, de pelles et de frondes", a-t-il fait savoir. "Il y avait une quarantaine de CRS et des effectifs de la sécurité publique. Des collègues de Boulogne-sur-Mer ont dû arriver en renfort", a-t-il poursuivi. "Il a été impossible d'intervenir dans le camp, les forces de l'ordre sont restées à l'extérieur et ont été prises à partie avec des jets de pierre car les migrants voulaient envahir la rocade", a-t-il ajouté. Environ 3.000 migrants, venus principalement d'Afrique de l'Est, d'Afghanistan et de Syrie, se trouvent à Calais et ses environs dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre, qu'ils considèrent comme un eldorado. Pour atteindre l'île, les clandestins essayent soit de monter sur des poids lourds qui embarquent ensuite dans des cars-ferrys au port de Calais pour Douvres, soit de monter sur les navettes de ferroutage qui empruntent le tunnel sous la Manche.

