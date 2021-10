Berlin (AFP). Crise migratoire: 450.000 réfugiés arrivés en Allemagne depuis le début 2015

Quelque 450.000 nouveaux réfugiés ont été enregistrés en Allemagne depuis le début de l'année dont 37.000 pour la seule première semaine de septembre, a déclaré jeudi le vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel devant le Bundestag. "L'Allemagne a enregistré jusqu'à avant-hier (mardi) 450.000 réfugiés" depuis le début de l'année", a-t-il indiqué devant les députés. "En août ils étaient 105.000 et au cours des huit premiers jours de septembre 37.000. Peut-être y en aura-t-il plus de 100.000 en septembre", a-t-il ajouté. "Cela montre, franchement, que la répartition de 160.000 réfugiés en Europe n'est qu'un premier pas si l'on veut rester cordial. On peut aussi dire une goutte d'eau dans la mer", a-t-il dit. L'Allemagne s'attend a accueillir 800.000 demandeurs d'asile en 2015, soit quatre fois plus que l'année précédente et un record en Europe. La Commission européenne a proposé mercredi un plan de répartition de 160.000 personnes, mais Berlin réclame un système de quotas pour le placement des réfugiés à travers les pays de l'UE qui ne soit pas plafonné pour faire face à la pire crise migratoire depuis des décennies. Ce système de répartition est décrié dans de nombreux pays européens.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire