Paris (AFP). Un notaire jugé pour mise aux enchères du manuscrit des Mémoires d'outre-tombe

Un notaire parisien doit être jugé jeudi pour avoir voulu vendre aux enchères la seule copie manuscrite complète des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, dont il s'estimait propriétaire. Déposé chez un notaire en 1847 dans le cadre d'un contrat avec l'éditeur, gardé sous coffre, le manuscrit écrit par des secrétaires et signé de la main de Chateaubriand s'est transmis de génération en génération jusqu'à l'étude de Pascal Dufour, poursuivi pour abus de confiance aggravé devant le tribunal correctionnel de Paris. Le notaire décide en 2012 de le vendre et de mettre aux enchères publiques les 3.514 pages reliées en 10 volumes. La manuscrit a été écrit par des secrétaires de l'écrivain et homme politique, et signé de sa main. La vente est programmée pour le 26 novembre 2013 à l'hôtel Drouot. Selon des chiffres qui circulent, le manuscrit est estimé à 400.000 ou 500.000 euros. Mais au dernier moment, la société organisatrice annonce une cession de gré à gré auprès de la Bibliothèque nationale de France (BNF). La ministre de la Culture de l'époque Aurélie Filipetti salue une "acquisition exceptionnelle" de l?État, "à la suite d'un accord amiable avec le propriétaire". Mais la transaction n'a finalement pas eu lieu. Le manuscrit est aujourd'hui sous scellé à la BNF. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête, à l'issue de laquelle il a considéré que le notaire n'était qu'un dépositaire du manuscrit, pas son propriétaire, et qu'il n'avait en aucun cas le droit de vendre le manuscrit. A l'inverse, l'avocat du notaire, Me Patrick Maisonneuve assure que "le manuscrit n'était pas en dépôt à l'étude" et que son client en était "bien propriétaire car l'éditeur avait abandonné le manuscrit". La BNF avait déjà acquis en 2000 un manuscrit des Mémoires d'outre-tombe, mais il s'agit d'une copie partielle.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire