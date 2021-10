Rouen : Studizen, la start-up de revente de cours

"L'idée, ce n'est pas de s'enrichir, mais de créer de l'interaction." Ces propos sont ceux d'Ilan Amar, jeune créateur de la start-up Studizen. Créée en février dernier, Studizen est une plateforme collaborative d'échanges de notes de cours entre étudiants. "L'idée m'est venue alors que j'étais en échange académique en Australie, explique Ilan Amar. La vie était très chère, tous les étudiants revendaient ce qu'ils avaient sur eux. Je me suis alors aperçu que j'avais conservé toutes mes notes de cours."

À son retour, beaucoup lui demanderont des conseils sur le pays ainsi que ses notes de cours. C'est ainsi que naît l'idée avec pour objectif de "remettre du lien entre les étudiants".

Le principe de la plateforme est simple : l'étudiant s'inscrit, certifie son profil et met ensuite à disposition des autres jeunes ses cours de manière gratuite ou payante. Benjamin Fortin, étudiant en histoire de l'art et archéologie à l'institut catholique de Paris, qui fait les allers-retours entre Rouen et Paris chaque jour, partage ses cours via Studizen depuis quelques mois. "La plateforme est bien faite et elle change des groupes Facebook. Déposer mes cours m'oblige à les remodeler et à prendre correctement les notes", indique l'étudiant rouennais. Et en fonction de la qualité de ces dernières, Benjamin Fortin décide ou non de les vendre.

De l'aide ou du vol ?

Et c'est là que le bât blesse. "C'est du vol", s'insurge Tony Gheeraert, professeur de littérature française et vice-président en charge du numérique de l'université de Rouen. Le professeur étaye son point de vue. "Cette initiative me paraît délicate. D'un point de vue juridique, la loi est claire. L'enseignant est propriétaire de son cours."

Un concept qui ne paraît pas radicalement original à Tony Gheeraert qui mentionne des sites comme Oboulo ou Universitis, ce dernier étant mis en place par l'université de Rouen pour ses étudiants. "Le numérique n'est pas une fin en soi", prévient le vice-président en charge du numérique. Il semble qu'il prenne un sacré tournant, n'en déplaise à certains.