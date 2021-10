Tennis de table : le SPO Rouen impuissant face au rouleau-compresseur de Pontoise

On savait la tâche de l'équipe rouennaise difficile. Cela s'est confirmé mardi 8 septembre. En déplacement à Pontoise, les hommes d'Eric Varin n'ont rien pu faire. Combattifs, les pongistes normands sont tombés avec les honneurs.

Lors du premier match, Jesus Cantero (n°61) est opposé au n°1 national et n°9 mondial, le Portugais Marcos Freitas. Résultat : une victoire en trois sets du Francilien malgré un coup droit bien réglé de l'Espagnol, combattif mais qui paye quelques erreurs évitables.

Dong maîtrise,

Pontoise répond

Le second match est déjà décisif pour les Rouennais s'ils ne veulent pas se faire distancer définitivement. Wei-Dong Shi (n°36) affronte Jian Jun Wang (n°10). Et il réalise l'exploit : après un premier set perdu à l'arrachée, le Chinois du SPO Rouen enchaîne par trois manches maîtrisées et s'impose à la surprise générale. Le SPO peut encore y croire.

Hélas, l'espoir est de courte durée. La recrue Ruiwu Tan, 66e mondial, ne peut rien contre Kristian Karlsson (n°17) et s'incline en trois sets. Même chose pour Jesus Cantero, impuissant face à Wang. Le dernier mot revient à Marcos Freitas qui pulvérise la recrue rouennaise en trois sets : 11/7 11/7 11/0.

Vendredi 11 septembre, le SPO Rouen fera sa rentrée à domicile avec la réception de Hennebont, autre orgre du championnat. Rendez-vous à 19h30 au gymnase C.Besson.