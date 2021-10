Sortir en Normandie du 23 mars 2011

Hier après-midi vous avez pu découvrir sur Tendance Ouest la programmation du festival Ecoute s'il pleut. La troisième édition de ce festival valognais se déroulera vendredi 8 et samedi 9 juillet, une très belle programmation avec des groupes comme Mouf-Mouf, Merzhin, Guillaume Grand ou encore Nolween Leroy. La billeterie ouvre le 6 mai prochain, retrouvez toutes les informations sur tendanceouest.comSamedi prochain grand contest de Skate sur le park de Coutances, dans le cadre du Printemps de La Jeunesse.Cette année, un invité de marque, Christophe Sampaïo, skater français emblématique. Champion de France de skate en 2007. Parallèlement, une démo de BMX aura également lieu lors du contest. Toutes les infos sur http://www.festivaldelaglisse.fr/ Demain à Caen, journée spéciale consacrée aux jobs d'été en France, en Europe et ailleurs, dans de nombreux secteurs d'activité et en animation, pour tous les jeunes de plus de 18 ans. Rendez-vous demain au Centre des Congrès de 10h à 17h, pensez à prendre plusieurs CVDemain soir au théâtre des Mirroirs à la Glacerie concert de l'artiste « Naif », c'est une chanteuse italienne qui mélange pop/folk et funkCe dimanche, journée découverte de l'arbalète field pour les femmes, à Equeurdreville et St Lô, du tir de précision avec des arbalètes modernes qui bénéficient des dernières innovations techniques. A Equeurdreville au stand de la Saline et à St Lô salle Marcel Cerdan.A la tapisserie de Bayeux une exposition exceptionnelle, une rencontre entre deux oeuvres et deux cultures. D'un côté la tapisserie de Bayeux inscrite au registre « Mémoire du Monde » à l'Unesco et de l'autre un rouleau du Grand Conseiller Ban classé trésor national du Japon. Venez découvrir ces trésors nationaux dès mercredi prochain à Bayeux.