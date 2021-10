Tendance Sports : Revivez l'émission du dimanche 6 septembre !

FOOTBALL SM CAEN : Pas de match cette semaine pour les Malherbistes mais le bilan du premier mois de compétition avec notre confrère Julien MAHIEU (SoFoot/Malherbe's Poerty). Et selon lui, Caen entame "une série qui permettra de savoir vraiment, ce que vaut le SMC".

Bilan après un mois SM Caen Impossible de lire le son.

FOOTBALL FÉDÉRAL : La première victoire d'Avranches en National, débrieffée par Alexandre HERAUVILLE et le week-end presque parfait des bas-nomands du CFA2, c'est ici :

Foot fédéral Impossible de lire le son.

FOOTBALL en LIGUE : Les 2e journées de DH et de DSR ainsi que l'ouverture de la saison en DHR, retrouvez tous les résultats et classements avec les interviews de Stéphane Picot (Tourlaville/DH) et Thomas Augeard (Ouistreham/DSR).

Foot LFBN Impossible de lire le son.

HANDBALL : Première journée et première victoire pour la JS Cherbourg à Billière en Prod2 (26-30). Sébastien LERICHE était en direct pour analyser ce bon départ avant de recevoir Dijon et... Jackson RICHARDSON vendredi prochain dans le nouveau Chantereyne. Retrouvez aussi tous les résultats de hand du week-end :

Handball Leriche après Billiere Impossible de lire le son.

BASKET : En pleine phase de préparation, Célia Caradec est allée voir l'US La Glacerie promu en Nationale 1 Féminine. L'intersaison, la prépa et les objectifs, c'est avec Yann VOLMIER le coach cotentinois. Retrouvez également tous les résultats de bakset du week-end :

Basket USLG Volmier Impossible de lire le son.

BOXE : A 55 jours de son Championnat de France des Super Welters devant Franck Haroche-Hora, Maxime BEAUSSIRE a répondu aux questions de Maxence Gorregues depuis les États-Unis. Et le manchois est toujours aussi motivé à l'idée de décrocher un nouveau titre à domicile, au Zenith de Caen le 30 octobre prochain. Dans cette partie, retrouvez aussi les résultats de baseball et hockey sur glace ainsi que la pensée rendue aux victimes de l'accident de moto sur les 3 jours de Cherbourg en vélo.

Boxe et résultats du week-end Impossible de lire le son.

L'INVITÉ DE LA SEMAINE : A 23 ans, il est déjà Champion du Monde Juniors par équipe de Pentathlon ainsi que double champion du monde de Triathlé et Biathlé. Alexandre HENRARD a un parcours peu banal et a aussi besoin d'aide pour aller décrocher son rêve Olympique à Tokyo en 2020. Rencontre.

Alexandre Henrard Pentathlon Impossible de lire le son.

MON TOUR DE FRANCE... Alain THIEBOT (Tennis) :