Versailles (AFP). Chateau de Versailles: la grande sculpture d'Anish Kapoor à nouveau vandalisée

La grande sculpture "Dirty Corner" de l'artiste Anish Kapoor installée dans les jardins du château de Versailles, a été à nouveau vandalisée dimanche matin, a annoncé à l'AFP la présidente de l'établissement Catherine Pégard qui se dit "scandalisée". Cette oeuvre, une trompe d'acier à la connotation sexuelle évidente, déjà vandalisée en juin, a été recouverte d'inscriptions à la peinture blanche avec certaines lettres inscrites en majuscules: "La reine sacrifiée, deux fois outragée", "SS Sacrifice Sanglant", "le deuxième VIOL de la Nation par l'activisme JUIF DEVIANT", a précisé l'établissement. "Cette acte d'une violence intolérable contre l'oeuvre d'un artiste international me choque et m'attriste", a déclaré Mme Pégard, venue constater les dégradations. "Je suis scandalisée qu'on s'en prenne avec les plus abominables références à l'oeuvre d'un grand artiste international et, au delà, au château de Versailles et à la culture", a-t-elle dit. "C'est pour l'établissement public du château de Versailles un acte d'une grande gravité, que le public condamne à ses côtés avec indignation", a-t-elle assuré. Installé dans l'axe principal du parc, sur le Tapis vert, "Dirty Corner" ("coin sale"), est un tunnel d'acier rouillé de 60 m de long qui s'ouvre en direction du château par une sorte de trompe, qualifiée de "très sexuelle" par Kapoor. Il est entouré d'excavations et d'énormes blocs de pierre, certains peints en rouge sang.

