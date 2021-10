Hockey sur glace : les Drakkars préparent déjà l'avenir

En parallèle, Bertrand Pousse commence à construire sa nouvelle équipe. « On s'attend à ce que l'équipe soit peu modifée », annonce-t-il.

Les départs. L'entraîneur caennais prévient qu'« au moins trois joueurs » ne seraient pas conservés dans l'effectif de la saison prochaine. Il s'agit très probablement de trois recrues étrangères : les défenseurs Vladimir Urban et Samuel Gibbons ainsi que l'attaquant (et meilleur buteur caennais de la saison) Jonathan Duchesneau. Au rayon des départs toujours, Erwan Pain devrait refermer la parenthèse caennaise pour tenter de trouver un club plus ambitieux. De son côté, le très prometteur Aziz Baazi ne manque pas de sollicitations, ce qui est probablement le cas du jeune gardien Clément Fouquerel également.

Élément majeur du dispositif caennais, capitaine exemplaire, Tommy Lafontaine hésite quant à l'orientation donnée à sa carrière. Caen lui a proposé un contrat sur du long terme, fait exceptionnel dans un sport où les renouvellements se font habituellement année après année. Le HCC espère également conserver tous ses joueurs du cru, ceux issus de la brillante génération 1987-1990. L'international français Jérémie Romand, rarement vu à son avantage cette saison, pourrait aussi rester. Les attaquants Jeremiah Cunningham et Antti Urpo aspirent à prolonger l'aventure à Caen, mais avec un tout autre salaire que celui – très faible – qu'ils touchaient la saison passée.

Les arrivées. Caen a besoin de deux défenseurs d'expérience, qui lui ont fait cruellement défaut lors du championnat récemment écoulé, et de deux attaquants. L'absence de joueur au profil de buteur s'est fait fortement ressentir en Ligue Magnus. Problème, « ils sont très convoités et ils coûtent cher », prévient Bertrand Pousse. Caen devra jouer malin pour tenter d'en dégotter un, au Canada par exemple. C'est sa filière préférentielle à l'étranger. Pour le reste, les arrivées dépendront des départs... et du budget. Il sera bouclé fin-avril après un rendez-vous avec la mairie.