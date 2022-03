Beyonce et Coldplay unis pour la bonne cause

La campagne débutera le 25 septembre lors du sommet des Nations Unies en vue de l'adoption du programme de développement pour l'après-2015.

C'est Richard Curtis, le co-fondateur de Comic Relief et le réalisateur de ""Bridget Jones" qui sera en charge du projet. Il a déclaré, jeudi, lors d'une conférence de presse, souhaiter que ce programme soit "beaucoup plus célèbre et plus connu" que les objectifs du Millénaire adoptés en 2000.

Ces points, qui seront abordés lors du sommet, sont la lutte contre la pauvreté, l'assurance d'une éducation de qualité et d'une énergie abordable et fiable, ainsi que la protection de l'environnement.

Un concert sera organisé dans Central Park, à New York, le 26 septembre afin de promouvoir ces objectifs, avec entre autres, Ed Sheeran, Beyonce, Coldplay et Pearl Jam. Le footballeur Gareth Bale, Bill et Melinda Gates, Meryl Streep ou encore les One Direction ont déjà apporté leur soutien au projet via le site Global Goals.