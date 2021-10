Cantonales à Caen : belle soirée pour le MoDem et le Parti socialiste

Trois candidats sont élus dès ce premier tour : il s'agit du sans étiquette Alain Declosmesnil au Bény-Boaceg , de Sébastien Leclerc, candidat divers droite à Livarot, et de Pascal Allizard également sans étiquette à Condé-sur-Noireau. Ce dernier pourrait se présenter à la présidence du Conseil Général.

Autre candidat, Jean-Léonce Dupont à Bayeux remporte ce premier tour à plus de 42 % des suffrages.

Du côté des cantons caennais, le Modem fait ce matin bonne figure en se maintenant pour le deuxième tour à Caen 5, Caen 4 et Caen 10, principalement face au Parti socialiste qui l'emporte à Caen 4 et Caen 10. Europe écologie - Les Verts prend la troisième place des cantons Caen 5 et Caen 10.

A Caen 1, Luc Duncombe, candidat du parti radical valoisien sera de nouveau opposé à Jean Lemarié du Parti socialiste. Il y a 6 ans, une seule voix les avait départagés.

La réponse viendra des urnes, dimanche prochain pour le deuxième tour.

> Video : soirée électorale du 20 mars au sujet du canton Caen V