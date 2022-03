Bruxelles (AFP). UE: la Commission propose de répartir 120.000 réfugiés de plus

La Commission européenne demande aux Etats membres de répartir en urgence 120.000 réfugiés supplémentaires au sein de l'UE afin de faire face à l'accélération de la crise migratoire, a indiqué jeudi à l'AFP une source européenne. "Comme les mécanismes permanents pourraient prendre du temps, et que nous avons une situation très pressante en Italie, en Hongrie et en Grèce, il va y avoir une proposition pour la réinstallation urgente de 120.000 (réfugiés)", a expliqué cette source. La proposition doit être officialisée par le président Jean-Claude Juncker lors de son discours sur l'Etat de l'Union du 9 septembre, après avoir reçu l'accord des commissaires. Elle vient s'ajouter à la réinstallation de 40.000 migrants annoncée en mai, qui ne concerne par ailleurs que l'Italie et la Grèce. Cette proposition semble avoir l'appui de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français François Hollande. Paris et Berlin sont d'accord sur le principe de "quotas contraignants" pour l'accueil des réfugiés par les pays de l'UE, a indiqué Mme Merkel jeudi à Berne, en Suisse. Jeudi matin, le président du Conseil européen Donald Tusk avait aussi appelé les Européens à "redoubler les efforts de solidarité", avec "une répartition équitable d'au moins 100.000 réfugiés", alors même que les 28 pays de l'Union ont jusqu'ici résisté à un système de redistribution des demandeurs d'asile proposé par Bruxelles, n'offrant que 32.256 places, contre les 40.000 demandées. Les règles concernant le droit d'asile dans l'Union européenne stipulent que les demandes doivent être examinées dans le premier pays dans lequel une personne est enregistrée. Selon la source européenne, la répartition des demandeurs d'asile entre les 28 se ferait sur les mêmes critères que la proposition faite en mai, qui prennent en compte le nombre d'habitants des pays d'accueil et l'impact économique.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire