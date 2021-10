Bruxelles (AFP). Migrants: Bruxelles va proposer à Berlin d'accueillir 31.000 réfugiés et à Paris 24.000

La Commission européenne va proposer à l'Allemagne et à la France d'accueillir respectivement 31.443 et 24.031 réfugiés pour soulager les trois pays européens en première ligne face à l'accélération de la crise migratoire -- Italie, Grèce et Hongrie --, a indiqué lundi à l'AFP une source européenne. Le chiffre de "24.000 réfugiés" pour la France a été confirmé par le président François Hollande lors d'une conférence de presse à Paris. La France va accueillir "24.000 réfugiés" sur les deux prochaines années, a précisé M. Hollande. "Nous le ferons". "C'est une crise", elle est "dramatique, elle est grave", mais "elle peut être maîtrisée et elle le sera", a ajouté le chef de l'Etat français. La Commission et son chef Jean-Claude Juncker vont proposer mercredi devant le Parlement européen de répartir 120.000 réfugiés sur les deux prochaines années pour faire face à l'afflux massif de migrants. Cette proposition va s'ajouter à la réinstallation de 40.000 migrants annoncée en mai, qui ne concernait que l'Italie et la Grèce. L'Allemagne (26,2%), la France (20%) et l'Espagne (12,4%, soit 14.931 réfugiés) devraient accueillir la plus grande proportion de réfugiés, selon cette nouvelle proposition. Dans le détail, la France devrait accueillir environ 10.000 réfugiés débarqués sur les côtes grecques, 10.800 arrivés en Hongrie et 3.100 arrivés en Italie. Concernant l'Allemagne, quelque 13.200 réfugiés arrivés en Grèce devraient être accueillis, 14.100 de Hongrie et plus de 4.000 arrivés en Italie, selon la source européenne.

