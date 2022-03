Les agriculteurs ont mobilisé 1.038 tracteurs, 49 bus et 50 véhicules légers qui étaient en route vers Paris jeudi en début de matinée pour leur démonstration de force, a-t-on appris auprès de la préfecture de police de Paris. Les cortèges d'agriculteurs en colère empruntent les autoroutes A1, A4, A6, A10, A13. Le plus gros cortège concerne l'A1 avec 403 tracteurs et 15 bus qui ont pris la route peu après 07H00 pour rallier Paris.

