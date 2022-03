Aqui, empanadas et tapas à Caen

On prend les mêmes et on recommence. Place Saint-Sauveur, les amateurs de tapas avaient leurs habitudes à Pica Pica. Ils ne les ont guère perdu chez "Aqui", ouvert depuis le printemps, dans les mêmes murs et avec le même... patron. Si la carte a été revisitée et la décoration complètement modifiée, les tapas ont toujours le vent en poupe. Les saveurs proposées permettent des évasions culinaires variées le temps d'un repas et malgré une carte restreinte : rouleau d'aubergine au chorizo artisanal, calamarts frits, brochettes de poulet aux épices, la traditionnelle tortilla avec ses pommes de terre et ses œufs en omelette, des croquettes de thon...

La nouveauté vient de la large part consacrée aux empanadas, ces petits chaussons farcis de viande (poulet, bœuf, porc) ou de poisson (morue, gambas) , accompagnés le plus souvent d'autres ingrédients. Le midi, la formule à 12,50 € laisse le client libre de choisir trois mets dans la liste des empanadas ou des tapas, dessert compris.