Paris (AFP). Incendie mortel à Paris: deux départs de feu successifs dans la nuit

Deux départs de feu se sont succédé, à deux heures d'intervalle dans la nuit de mardi à mercredi, dans l'immeuble parisien où un incendie a fait huit morts, ont déclaré les pompiers et le ministère de l'Intérieur. "Il y a eu deux interventions différentes à la même adresse", à 02H23 et 04H30, a dit un porte-parole des pompiers de Paris, le commandant Gabriel Plus. "On ne peut pas ignorer que ça peut être un acte de malveillance", a ajouté le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Pierre-Henry Brandet.

