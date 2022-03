Paris (AFP). Coup d'envoi d'une nouvelle année scolaire pour 12 millions d'enfants

Après les professeurs, c'est aux élèves de reprendre le chemin de l'école mardi: environ 12 millions d'enfants, parfois un peu stressés, ont retrouvé camarades de classe, tableaux noirs et enseignants. Pour Kelyna, 6 ans, tout roule, comme son nouveau cartable rose Disney. Avec ses petites ballerines et son ciré bleu marine tout neufs, elle est "prête à apprendre la lecture pour pouvoir lire ses livres", dit-elle devant l'école François Mauriac à Evry (Essone). Elle raconte qu'elle n'a "pas peur" mais sa mère la taquine: "tu avais quand même mal au ventre ce matin, tu n'as pas mangé" A Strasbourg, la rentrée de Jeanne, 9 ans, s'effectue sous le signe du recyclage. "Ma maman a acheté de la peinture spéciale pour repeindre mon cartable. Je l'ai depuis le CP, il a un décor de cheval mais ça fait un peu trop bébé. Demain, on va le repeindre en noir avec des étoiles violettes!". Les écoliers de Montauban (Tarn-et-Garonne) ont un jour de répit. La préfecture a annoncé le report de la rentrée pour vérifier l'état des groupes scolaires après les violents orages de la nuit. Les collèges et les lycées en revanche seront ouverts, sauf avis contraire du chef d'établissement. Quelques nouveautés attendent les élèves --et les enseignants-- cette année mais pas de révolution. Seuls les plus petits ont droit à de nouveaux programmes, axés sur le vocabulaire, le jeu et la socialisation. La maternelle, spécificité française, est définie comme "une école bienveillante". Leurs aînés vont découvrir les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique (EMC), du CP à la terminale, avec une heure par semaine en école élémentaire et une heure tous les quinze jours dans le secondaire. Ils doivent être plus concrets que l'éducation civique et faire la part belle aux débats et à l'argumentation. Pour "engager le dialogue avec les parents", ces derniers vont être "incités à signer la charte de la laïcité", une première. "Notre faiblesse de ces dernières années a été de chercher à imposer (la laïcité) plutôt que de l'expliquer", a déclaré la ministre de l'Education Najat Vallaud-Belkacem, qui se rend mardi, avec le président François Hollande, à l'école de Pouilly-sur-Serre (Aisne), un village d'un demi-millier d'habitants. Pour Fanny Letournel, une mère qui accompagne son fils adolescent au collège Bourgchevreuil de Cesson-Sevigne, près de Rennes, "inculquer aux enfants les valeurs de respect de l'autre, de la vie en société, c'est presque plus important que tout le reste". - "Pas de premiers rangs vides" - Les établissements français accueillent cette année plus d'élèves qu'en 2014: 2,2 millions de lycéens, soit 40.000 de plus, et 6,8 millions d'écoliers (+27.300). Seul le collège voit ses effectifs reculer, d'environ 27.000, à 3,3 millions. D'aucuns craignent déjà des effectifs trop importants dans certaines classes, notamment au lycée, comme l'a rappelé la semaine dernière la Peep, une des fédérations des parents d'élèves. A Saint-Denis, en banlieue parisienne, un trio formé d'un parent, d'un élu de la mairie et d'un enseignant devait être présent le premier jour d'école devant les 35 groupes scolaires de la ville pour s'assurer que l?Éducation nationale a remédié aux carences constatées lors de la rentrée précédente (20 classes sans enseignants et 74 contractuels sans formation pour cette seule ville). En matière de rythmes scolaires, la situation s'est apaisée dans nombre de villes --à Marseille, l'une des plus en retard, la mairie assure que "tout est prêt". Mais 18% des communes n'ont toujours pas signé de projet éducatif territorial, condition sine qua non pour avoir droit aux fonds de l'Etat pour financer les activités périscolaires. Si les 855.000 professeurs ont dès lundi retrouvé leurs collègues et reçu leur emploi du temps et les listes des classes, la véritable épreuve du feu a lieu mardi, pour eux aussi. A destination des moins expérimentés --et des plus angoissés--, le site spécialisé Café pédagogique publie une série de recommandations: "Présentez-vous (je vous conseille de dire que vous êtes professeurs et non professeurs-stagiaires)", "vérifiez que la classe est occupée de façon équilibrée et interdisez que les premiers rangs soient vides". Sur Twitter, les messages d'encouragement fleurissent, avec pour mots-clé #rentrée2015, #lejourdelarentrée, voire #RIPVacances (reposez en paix, les vacances)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire