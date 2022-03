New York (AFP). US Open: Paire, Tsonga, Dodin... la belle journée des Français

Les Français Jo-Wilfried Tsonga et Benoît Paire ont validé lundi leurs billets pour le second tour de l'US Open, vite imités par leurs compatriotes Kristina Mladenovic et Océane Dodin. Tsonga n'a pas fait de sentiments face au Finlandais Jarkko Nieminen (6-3, 6-1, 6-1), qui disputait là son dernier match avant de prendre sa retraite. Il affrontera l'Espagnol Marc Granollers au prochain tour. Mais l'exploit de la journée est venu de Paire. L'Avignonais a battu au mental le Japonais Kei Nishikori (6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (8/6), 6-4), pourtant tête de série N.4 et finaliste à Flushing Meadows l'année dernière. Le 41e joueur mondial s'est même offert de luxe de signer 21 aces et d'effacer deux balles de match dans le tie-break de la quatrième manche. Il retrouvera le Turc Marsel Ilhan au deuxième tour. Pierre-Hugues Herbert voudra confirmer son entrée dans le Top 100 mondial face à Roberto Bautista Agut, tandis que comme Gaël Monfils se fera les dents devant Illya Marchenko. Lucas Pouille affronte lui Evgeny Donskoy. Avant Richard Gasquet-Thanasi Kokkinakis et Paul-Henri Mathieu-Yoshihito Nishioka, les autres Français du tournoi américain auront fort à faire face aux locaux puisque Jérémy Chardy, Gilles Simon et Nicolas Mahut défient respectivement Ryan Shan, Donald Young et Sam Querrey. La belle journée bleue s'est également poursuivie chez les filles puisque Mladenovic a disposé de Svetlana Kuznetsova (6-3, 7-5) avant d'affronter Bojana Jovanovski au prochain tour. Dodin a surpris bon nombre d'observateurs face à Jelena Jankovic, vainqueur de l'US Open en 2004. En s'imposant 2-6, 7-5, 6-3, la jeune joueuse de 18 ans a remporté son premier match dans un tournoi du Grand Chelem. Elle rencontrera au deuxième tour la Colombienne Mariana Duque-Marino. Alizée Cornet, face à Kurumi Nara, et Caroline Garcia, contre Andrea Petkovic, pourraient bien compléter le tableau. Du côté des favorites, Agnieska Radwanska a disposé de Katerina Siniakova (6-2, 6-3). Après le forfait de Maria Sharapova, la voie semble grande ouverte pour Serena Williams avec les défaites de Karolina Pliskova et Ana Ivanovic. L'Américaine, intouchable N.1 mondiale, peut devenir, en cas de victoire à Flushing Meadows, la quatrième joueuse de l'histoire à avoir remporté les quatre tournois majeurs la même année, la première depuis l'Allemande Steffi Graf en 1988. Résultats de la 1e journée du tournoi ATP de New York, disputée lundi: Simple messieurs (1er tour): Andreas Seppi (ITA/N.25) bat Tommy Paul (USA) 6-4, 6-0, 7-5 Ricardas Berankis (LTU) bat Joao Sousa (POR) 6-2, 6-2, 4-6, 2-6, 7-6 (7/4) David Goffin (BEL/N.14) bat Simone Bolelli (ITA) 6-4, 6-1, 6-2 Fernando Verdasco (ESP) bat Tommy Haas (GER) 3-6, 6-1, 6-7 (3/7), 6-3, 6-1 Mardy Fish (USA) bat Marco Cecchinato (ITA) 6-7 (5/7), 6-3, 6-1, 6-3

