GDE à Nonant le Pin : décision de Ségolène Royal avant fin septembre

Ils sont 8. L'équipe est dirigée par Pierre Lahoche, inspecteur du conseil général de l'environnement. Il avait déjà connu ce dossier, nommé médiateur entre GDE et ses opposants, il y a deux ans, par l'ancien Ministre de l'environnement Philippe Martin.

Son équipe 'musclée', dit-il, a été composée dès jeudi dernier: le lendemain de la venue de Ségolène Royal dà Alençon. Elle est composée d'éminents spécialistes nationaux : un autre inspecteur du conseil général de l'environnement, deux inspecteurs des installations classées et deux experts du Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM). Tous ont un œil neuf sur le dossier : nous avons l'obligation d'établir la vérité et d'en tirer les conséquences vis-à-vis de l'entreprise, explique Pierre Lahoche, qui précise : s'il y a eu des erreurs et quelque soient les responsabilités.

Deux représentants de la Direction Régionale de l'environnement de Basse-Normandie complètent ce dispositif.

Leur mission a débuté sur le site d'enfouissement, à Nonant le Pin, ce lundi 31 août à 15h, par une rencontre avec Hugues Moutouh, le directeur général délégué de GDE.

Il s'agira ensuite d'expertiser l'état du site d'enfouissement ornais et les risques éventuels de pollution en cas de reprise de son activité :

-Ce mardi 1er septembre par l'examen des documents fournis par l'entreprise, mais aussi ceux fournis par les associations d'opposants.

-Mercredi et jeudi, ce sera une inspection du site proprement dit, pour, dès cette fin de semaine : un premier rapport d'étape à Ségolène Royal et au Préfet de l'Orne.

Le rapport définitif des inspecteurs est attendu sous une dizaine de jours, pour une décision très rapide de la Ministre de l'environnement quant à l'avenir … ou pas … du site ornais d'enfouissement de GDE. Selon toutes vraisemblances, avant la fin du mois de septembre.

Pierre Lahoche :