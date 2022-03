Calais (AFP). Manuel Valls à Calais: nous sommes là, l'Europe est là

"Nous sommes venus" pour dire "que nous sommes là, que l'Europe est là", a déclaré le Premier ministre Manuel Valls, lors de sa visite à Calais lundi, un des lieux emblématiques de la crise migratoire. "Nous sommes venus avec Bernard Cazeneuve, mais surtout avec les deux commissaires européens, pour dire que nous sommes là, que l'Europe est là", a dit le Premier ministre en sortant du centre d?accueil Jules Ferry à Calais. "L'Europe est en train de se mobiliser pour apporter des solutions de manière méthodique, de manière intelligente en conciliant ce qui est indispensable, l'accueil et l'aide humanitaire", a ajouté le Premier ministre. Il a aussi insisté sur "la fermeté". "Fermeté contre les passeurs () fermeté aussi à l'égard de l'immigration clandestine que nous ne voulons pas confondre avec le droit d'asile, et on le fait pour que chacun ait une solution digne". Manuel Valls visitait lundi matin le centre d'accueil Jules Ferry qui héberge actuellement 115 femmes et enfants en permanence. Le lieu, qui jouxte la "jungle" où vivent quelque 3.000 personnes dans un camp de fortune, s'ouvre aussi aux hommes entre 12h et 20h. Il leur offre des repas et l'accès à une buanderie, des toilettes et des points d'eau. Le responsable de l'association "La vie active", a par ailleurs présenté un projet d'accueil de nuit d'une capacité de 1.500 personnes au Premier ministre, pour lequel l'Etat n'a pas encore apporté son feu vert. Manuel Valls a ensuite visité le site d'Eurotunnel. "Je comprends vos inquiétudes, qui sont partagées" a-t-il dit aux salariés à l'entrée du tunnel. Il s'agit "de protéger les salariés et les migrants eux-mêmes, on est à votre écoute et la présence des deux commissaires européens montre une implication de l'Europe", a-t-il poursuivi.

