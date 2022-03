Patrice Garande : "beaucoup de points positifs dans cette défaite contre Lyon" 

"Des regrets, quand on perd, il y en a toujours. Il y a beaucoup de déception, je pense que le score est un petit peu sévère. J'étais assez content de ce qui s'était passé en première période, les occasions de but qu'on s'est créées, le jeu vers l'avant, on a mis du rythme", estimait le coach caennais après la rencontre.

Patrice Garande après Caen-Lyon (0-4) Impossible de lire le son.

"Après, ce deuxième but nous tue complètement. Mais j'étais persuadé qu'il pouvait se passer des choses même à 2-0. Je ne veux pas essayer de noyer le poisson, mais je trouve beaucoup de points positifs dans cette défaite. Voilà, c'est le football. Après, il faut essayer de prendre un petit peu du recul, de sortir un petit peu de ça et essayer d'analyser".