Paris (AFP). Soupçons de chantage contre le Maroc: les deux journalistes mis en examen

Abandon d'un projet de livre contenant des informations supposées gênantes en échange de deux millions d'euros: deux journalistes français soupçonnés d'avoir fait chanter le royaume du Maroc ont été mis en examen à Paris pour chantage et extorsion de fonds. Eric Laurent et Catherine Graciet, qui préparaient un livre sur le roi du Maroc dont la sortie était prévue en début d'année prochaine selon les Editions du Seuil, ont été mis en examen dans la nuit de vendredi à samedi, a affirmé à l'AFP une source judiciaire. Ils ont été laissés libres sous contrôle judiciaire. Celui-ci leur interdit notamment d'entrer en contact entre eux ou avec tout autre protagoniste du dossier. Cette affaire rocambolesque intervient alors que les relations, souvent passionnées, entre le royaume chérifien et la France connaissent une embellie après plus d'un an de brouille provoquée par une autre affaire judiciaire, une enquête française portant sur des accusations de torture à l'encontre du chef du contre-espionnage marocain. Les deux journalistes ont été interpellés jeudi à Paris et placés en garde à vue à la sortie d'un rendez-vous avec un représentant du Maroc au cours duquel "il y a eu remise et acceptation d'une somme d'argent", a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Pour l'avocat de Catherine Graciet, Me Éric Moutet, il y a bien eu un "deal financier", dans un "contexte très troublant". "Le royaume marocain a des comptes évidents à solder avec Catherine Graciet et un nouveau livre sur l'entourage du roi est en préparation au moment où le deal financier se met en place", a-t-il estimé vendredi soir. Il a également évoqué "un piège" dans lequel serait tombée sa cliente. - "Enregistrements sauvages" - L'affaire a débuté le 23 juillet quand Eric Laurent a contacté une première fois le cabinet royal marocain en indiquant qu'il préparait un livre, selon l'avocat du Maroc, Me Eric Dupond-Moretti. Une première rencontre aurait été organisée à Paris avec un représentant du Maroc à qui "Eric Laurent dit +écoutez, moyennant 3 millions d'euros, je ne publie pas mon livre, un livre que je prépare avec Catherine Graciet", a raconté l'avocat. Le journaliste de 68 ans n'est pas un inconnu au Maroc. Il a publié en 1993 un livre d'entretiens avec l'ancien monarque Hassan II, père de l'actuel roi Mohammed VI. Début 2012, il publie, avec Catherine Graciet cette fois, un livre accusateur contre Mohammed VI, "Le roi prédateur". L'édition du journal espagnol El Pais avait été interdite sur le territoire marocain le jour où le quotidien avait publié les bonnes feuilles du livre. Le Maroc porte alors plainte à Paris, une enquête est diligentée par le parquet qui ouvre mercredi une information judiciaire pour "tentative de chantage" et "tentative d'extorsion de fonds". Dans ce cadre, des réunions ont été organisées, "des rencontres filmées, enregistrées, entre le représentant du roi" et les journalistes, selon Me Dupond-Moretti. Pour l'avocat de Catherine Graciet, "c'est précisément l'avocat mandaté par le roi qui piège les journalistes par des enregistrements sauvages", a affirmé de son côté l'avocat de Catherine Graciet, jugeant qu'"il y a dans cette affaire une logique de stratagème". Selon l'avocat du Maroc, au cours de ces réunions, les journalistes auraient accepté de transiger à deux millions d'euros et sont sortis du dernier rendez-vous, jeudi", avec "un acompte substantiel de 40.000 euros chacun". Pour Me Moutet, "l'instruction devra déterminer le rôle de chacun".

