Roye (France) (AFP). Fusillade de Roye: l'A1 bloquée par des gens du voyage

L'autoroute A1 était bloquée dans les deux sens dans la nuit de vendredi à samedi par une soixantaine de gens du voyage au niveau de Roye dans la Somme, quelques jours après qu'une fusillade a éclaté dans un camp voisin faisant quatre morts et trois blessés mardi. "Les personnes manifestent pour que le fils d'une des victimes de la fusillade de mardi, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens, puisse assister aux funérailles de son père lundi", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la préfecture de la Somme. "La décision dépend des autorités judiciaires. La demande devrait passer demain au niveau du Tribunal de grande instance d'Amiens", a-t-il précisé. Peu après 21H00, une soixantaine de gens du voyage ont mis le feu à des pneus et palettes à hauteur du péage de Roye, rendant la circulation totalement impossible en direction du nord et le sud sur l'une des autoroutes les plus fréquentées d'Europe. A la veille d'un week-end de retour de vacances, les déviations ont permis de désengorger le trafic mais Bison Futé comptabilisait à 00H30 encore près de 6 kilomètres de bouchons en direction de Lille et près de 4 km dans le sens de Paris. "Vers 21H30, nous avons été bloqués avant Roye. Il y avait beaucoup de familles autour et des étrangers rentrant chez eux: Belges, Britanniques et Hollandais", a indiqué à l'AFP Patrick Leduc, bloqué dans son véhicule avec son épouse avant de prendre une déviation. Les pourparlers étaient en cours entre les forces de l'ordre et les manifestants pour tenter de résoudre le différend. La préfecture considérait que la situation était cependant "calme", précisant qu'il n'y "avait pas eu d'affrontements" ni de gestes "d?hostilités à l'égard des forces de l'ordre". Un hélicoptère de la gendarmerie survolait la zone alors que plusieurs gens du voyage coupaient des arbres pour alimenter le feu, a constaté un photographe de l'AFP. Mardi après-midi, une fusillade dans un camp de gens du voyage de cette commune de 6.200 habitants a fait quatre morts et trois blessés. Agé de 73 ans, l'auteur présumé de la fusillade était sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il a fait feu, tuant trois membres d'une même famille, une jeune femme de 19 ans, sa fille de neuf mois et son beau-père, ainsi qu'un gendarme de 44 ans. L'auteur présumé de la fusillade a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat, et écroué, a indiqué vendredi le procureur d'Amiens. Grièvement blessé, il a été transféré dans une maison d'arrêt où il pourra continuer à recevoir des soins, a précisé le magistrat, sans donner la localisation de l'établissement "pour des raisons de sécurité".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire