Crédit Agricole - Nicole Gourmelon : “Oser investir sur les femmes“

Vous êtes directeur général d’une des principales structures bancaires régionales. Peu nombreuses sont les femmes à ce poste en France...

"Je suis dans le groupe Crédit Agricole depuis vingt-neuf ans , ce qui m’a donné la possibilité d’évoluer dans différents métiers, du guichet jusqu’à la direction. J’ai d’abord travaillé quinze ans dans le Finistère, puis dans différentes caisses régionales pour suivre le parcours d’un cadre de direction. J’ai notamment été directeur général adjoint du Crédit Agricole du Calvados. J’ai la chance, c’est vrai, de travailler dans une entreprise qui ose investir sur les femmes et sait leur confier des responsabilités.

Quel est le poids du Crédit agricole à Caen ?

"Le Crédit Agricole de Normandie couvre les trois départements bas-normands, avec un centre de décision à Caen. Nous sommes la seule banque à disposer d’un tel centre au plan régional. Nous souhaitons rester leader en Basse-Normandie".

Quelles sont vos priorités ?

"La qualité de la relation client... Mon souhait, c’est que tous nos clients nous recommandent autour d’eux".

Où en êtes-vous du test des cartes de paiement et d’achat sans contact lancé à Caen ?

"Nous avons été très offensifs dans ce test-pilote de paiement par le téléphone portable. Plus de 2 000 clients et plus de cent commerçants le testent avec nous. Et nous souhaiterions étendre l’été prochain cette initiative à l’ensemble de la Basse-Normandie. C’est une expérience positive qui devrait conduire à la dématérialisation de la monnaie".

Certains de vos clients dénoncent la disparition des lignes classiques 02 31... pour contacter leur agence Crédit Agricole. Que leur répondez-vous ?

"Au Crédit Agricole, nous n’avons pas d’appels sur-taxés. Notre 098 098 1015 coûte le prix d’un appel local. C’est un service que nous offrons. Cela ne pose pas de problème de proximité, car avec la ligne en "langage naturel" (automatisée), quelques mots suffisent pour que le client s’oriente facilement. Il peut joindre son conseiller quand il le souhaite".

Pourquoi facturez-vous des frais supplémentaires aux clients qui effectuent un retrait dans un distributeur d’une autre banque ?

"Nous ne facturons qu’après quatre retraits mensuels dans des distributeurs qui ne sont pas ceux du Crédit Agricole. Le fait que notre banque soit celle qui offre le plus de distributeurs est un vrai avantage".