Sortir en Basse-Normandie : lundi 31 août

MANCHE

Trottez tout l'été avec les Nocturnes de l'Hippodrome de Graignes. Ce samedi, les courses ont lieu à 19h accompagnées d'un défilé de mannequins pour l'élection de Miss Mannequinat.



Dimanche, se tient à St-Marcouf de l'Isle le Festival de la Terre et de la Ruralité. L'occasion de découvrir la richesse de l'agriculture manchoise à travers diverses animations. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h30 à 18h30, l'entrée est gratuite jusqu'à 11h. Plus d'infos sur JA



Dimanche, c'est la fête du sport et le forum des associations à Granville. Les associations granvillaises seront présentes, toutes activités confondues, l'occasion de choisir votre activité : sport, culture, patrimoine, activités de loisirs et d'échange, il y en aura pour tous les goûts et pour tout le monde. Rendez-vous, ce dimanche, de 14h à 19h, à la Cité des Sports de Granville. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

Ce lundi soir, assistez à l'avant-première du film «Ricki and the flash» avec Meryl Streep. Ricki, rock star tatoué, a quitté sa famille il y a longtemps pour ses tournées. Aujourd'hui, elle revient et tente de renouer des liens, notamment avec sa fille. C'est ce lundi soir à 20h à l'UGC Ciné Cité de Mondeville.



Dimanche, c'est la 17ème course de la Bayeusaine. Concept original inspiré du duathlon, elle est ouverte à toutes et à tous. Un coureur à pied et un VTTiste se relaient et doivent franchir ensemble la ligne d'arrivée. Renseignements et inscriptions auprès du service des sports de la Ville de Bayeux.

ORNE

Mardi, assistez à l'avant-première du film «No Escape», avec Owen Wilson et Pierce Brosnan. Fraîchement expatriée, une famille américaine se retrouve prise au coeur d'un violent coup d'État et cherche désespérément à échapper à cet environnement où les étrangers sont exécutés sans préavis. C'est ce mardi soir à 20h au Méga CGR de Saint-Saturnin.



A partir de vendredi et jusqu'au 4 octobre, le Septembre musical de l’Orne vous propose un programme musical chargé d’histoire au coeur des plus hauts lieux du département. Un programme riche et varié pour cette nouvelle édition. Retrouvez toutes les infos sur Septembre Musical de l'Orne