Châlons-en-Champagne (AFP). Valls: pas de remise en cause des 35 heures

Manuel Valls a affirmé vendredi qu'il n'y aurait pas de "remise en cause du temps légal de travail et des 35 heures", ajoutant que les "petites phrases" font "mal à la vie publique", au lendemain d'une déclaration critique d'Emmanuel Macron sur ce sujet, suivie d'une mise au point de l'intéressé. "Les Français n'ont rien à faire avec les polémiques qui tirent vers le passé. Il n'y aura pas de remise en cause du temps de travail et des 35 heures. Beaucoup a déjà été fait pour permettre aux entreprises de négocier des assouplissements", a déclaré le Premier ministre lors d'une visite d'un centre d'apprentis à Châlons-en-Champagne. "Les vrais sujets sont l'emploi et la croissance. Les petites phrases font mal à la vie publique. Emmanuel Macron travaille bien, sa loi est une loi concrète", a ajouté M. Valls, qui devait ensuite inaugurer la 69e foire agricole de Châlons-en-Champagne. Jeudi, à Jouy-en-Josas, devant l'université d'été du Medef, le ministre de l'Economie Emmanuel Macron avait déclaré que "la gauche (n'était) pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, ou au moins sans elle. () Que la France pourrait aller mieux, en travaillant moins. C'était des fausses idées." Plusieurs voix se sont élevées au PS après ces propos, comme celle du président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone: "le moins que l'on puisse dire est que cette phrase est une fausse bonne idée", a ainsi réagi M. Bartolone, sur France Info. Le ministre de l'Economie a cependant assuré vendredi matin dans une déclaration transmise vendredi à l'AFP, qu'il ne "parlai(t) pas des 35 heures" lorsqu'il a évoqué ces "fausses idées" de la gauche, affirmant que le travail est "le plus beau combat de la gauche". M. Macron avait déjà livré une critique directe des 35 heures à l'hebdomadaire Le Point au moment de sa nomination à Bercy en 2014, mais elle avait été rapidement atténuée.

