Genève (AFP). Migrants: plus de 300.000 ont traversé la Méditerranée depuis janvier

Plus de 300.000 migrants ont traversé la Méditerranée depuis janvier, et plus de 2.500 personnes sont mortes en mer après avoir tenté de rallier l'Europe, a annoncé vendredi le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR). "Le nombre de réfugiés et migrants ayant traversé la Méditerranée cette année dépasse maintenant les 300.000, environ 200.000 ayant atteint la Grèce et 110.000 l'Italie", a expliqué une porte-parole du HCR, Melissa Fleming, lors d'un point de presse.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire