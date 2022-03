Röszke (Hongrie) (AFP). Migrants: nouveau record avec 3.241 arrivées en Hongrie

Les migrants ont continué d'affluer en Hongrie, membre de l'UE, depuis la frontière serbe et un nouveau record a été enregistré avec 3.241 arrivées mercredi, selon les chiffres annoncés par la police jeudi. Parmi ces réfugiés, pour la plupart originaires de Syrie, d'Afghanistan ou du Pakistan, figurent près de 700 enfants. La plupart ont franchi la frontière en empruntant la voie ferrée près du village de Roszke, une des seules zones où la clôture métallique érigée par la Hongrie ne s'élève pas encore. Les arrivées de migrants se sont intensifiées avant la fin de la construction, le 31 août, de cette clôture le long de la frontière de 175 km avec la Serbie. Une barrière de quatre mètres de haut est également en construction. La Hongrie est confrontée à un afflux sans précédent de migrants avec plus de 140.000 arrivées depuis le début de l'année, soit plus du double du total de l'année 2014. Pour faire face à l'afflux de migrants, le chef de la police a annoncé que plus de 2.100 policiers, des "chasseurs de la frontière" selon la terminologie officielle, allaient effectuer des patrouilles accompagnés de chiens, de chevaux et épaulés par des hélicoptères à partir de septembre. Les effectifs supplémentaires effectueront des patrouilles le long de la frontière et renforceront les plus de 1.000 policiers qui travaillent régulièrement sur cette zone pour intercepter les migrants illégaux, a-t-il ajouté. Dans le même temps, le parti au pouvoir, le Fidesz, veut demander au Parlement d'autoriser le déploiement de l'armée à la frontière avec la Serbie afin d'aider à contenir le flot de migrants, a annoncé mercredi un de ses responsables.

