Centennial (Etats-Unis) (AFP). Etats-Unis: le tireur du cinéma d'Aurora condamné à la perpétuité

James Holmes, le tireur du cinéma d'Aurora, a été officiellement condamné mercredi à la prison à perpétuité sans possibilité de libération, pour avoir tué 12 personnes et en avoir blessé 70. Le jeune homme de 27 ans a échappé à la peine de mort début août car le jury était divisé. Par défaut, il était acquis qu'il serait condamné à la peine maximale en prison. Le juge Carlos Samour Jr, qui avait passé les deux dernières journées à écouter les témoignages de rescapés ou familles de victimes de la tuerie, a condamné le meurtrier à 12 peines de prison à perpétuité consécutives sans possibilité de libération anticipée. S'y ajoutent 3.318 années de prison, représentant la peine maximale pour les autres 141 chefs d'accusation auxquels il faisait face. Le juge Samour du tribunal de Centennial a parlé pendant près d'une heure du système judiciaire avant d'énoncer sa sentence, vivement applaudie par le public dans la salle du tribunal. "Sortez le (condamné) de ma salle d'audience", a conclu le juge, Holmes, menotté et des entraves aux pieds, se voyant aussitôt escorté hors de la salle. La prison où il va purger sa peine n'est pas encore connue. Lourdement armé, James Holmes était entré le 20 juillet 2012 dans un cinéma de la petite ville d'Aurora (Colorado) bondé pendant une projection du film sur Batman, "The Dark Knight Rises". La tuerie avait ravivé l'éternel débat sur le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis. Trois ans après le massacre, en juillet dernier, James Holmes avait été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et avec "extrême indifférence" pour chacune des douze victimes. Les procureurs avaient argumenté en faveur d'une condamnation à mort, déclarant que James Holmes avait minutieusement planifié le massacre et disposait d'assez de munitions pour tuer tous les spectateurs de cette salle de cinéma, où 400 personnes étaient présentes ce soir-là. La défense avait quant à elle plaidé, sans succès, l'irresponsabilité pour cause de démence.

