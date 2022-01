Centennial (Etats-Unis) (AFP). USA: le tireur du cinéma d'Aurora échappe à la peine de mort

L'auteur de la tuerie d'Aurora qui avait choqué les Etats-Unis en 2012 a échappé vendredi à la peine de mort faute d'unanimité entre les jurés et fait désormais face à une condamnation imminente à la prison à perpétuité pour le meurtre de douze personnes. Impassible, James Holmes, 27 ans, a écouté debout, mains dans les poches, les conclusions du jury dans un tribunal de Centennial, dans l'Etat du Colorado (ouest), où s'est déroulée la tuerie. Sa peine sera prononcée par un juge, Carlos Samour, entre le 24 et 26 août. Portant une barbe, les cheveux bruns, il était sobrement vêtu d'une chemise à manches longues et d'un pantalon. Lors des premières comparutions, il avait marqué les esprits avec sa chevelure hirsute orange et ses yeux écarquillés et hagards. "Nous ne sommes pas parvenus à un verdict unanime () nous nous attendons à ce que la Cour impose une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle", a déclaré à la Cour l'un des membres du jury, composé de neuf femmes et trois hommes. Le jury ne peut condamner directement l'accusé mais l'avis des jurés induit la décision du juge, qui devrait prononcer une peine de prison à perpétuité. Lourdement armé, James Holmes était entré le 20 juillet 2012 dans un cinéma bondé pendant une projection du film sur Batman, "The Dark Knight Rises". La tuerie avait ravivé l'éternel débat sur le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis. Selon des témoins, il avait lancé un fumigène dans la salle avant d'ouvrir le feu, tirant avec un fusil d'assaut AR-15, un pistolet calibre .40 et un fusil de chasse. La fusillade a fait 12 morts, dont une fillette de six ans. Le grand-père de la fillette, Robert Sullivan, a réagi avec indignation vendredi soir. "Justice n'a pas été faite", a-t-il lancé. "Quoiqu'il arrive, la douleur restera. Quoi qu'il arrive, douze personnes ne reviendront pas", a dit Jessica Watts, la cousine d'une autre victime. "Perdre ou gagner, la vie ou la mort aujourd'hui, la douleur et la peine resteront de toutes façons", a-t-elle ajouté. - 'Extrême indifférence' - Trois ans après le massacre, en juillet dernier, James Holmes avait été reconnu coupable de meurtre avec préméditation et avec "extrême indifférence" pour chacune des douze victimes. Il avait alors fallu une heure au juge Samour pour lire les 165 chefs d'accusation pesant sur James Holmes, également accusé de tentative de meurtre pour les 70 personnes qui ont été blessées, et de détentions d'armes et d'explosifs. Les procureurs avaient argumenté en faveur d'une condamnation à mort, déclarant que James Holmes avait minutieusement planifié le massacre et disposait d'assez de munitions pour tuer tous les spectateurs de cette salle de cinéma, où 400 personnes étaient présentes ce soir-là. James Holmes était entré dans le cinéma d'Aurora "avec une chose en tête: le crime de masse", avait déclaré le procureur George Brauchler. Ce dernier s'est dit "déçu" vendredi. L'avocat de James Holmes, Dan King, avait lui cherché à éviter la peine de mort, assurant que son client était atteint de maladie mentale et que sa famille avait un historique de schizophrénie. "Quand M. Holmes est entré dans ce cinéma () il avait perdu tout contact avec la réalité", avait-il avancé. Un argument qui a pu peser sur au moins un des jurés, les empêchant d'adopter une position unanime. "Cet épisode tragique et inoubliable laissera une marque éternelle chez les victimes, les proches ayant survécu, les premiers secours et les habitants d'Aurora", a réagi vendredi soir le chef de la police d'Aurora, Nicholas Metz.

