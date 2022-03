Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: Lemaitre, la fin des illusions

Eliminé mercredi en demi-finales du 200 m des Mondiaux de Pékin, comme lors du 100 m, Christophe Lemaitre ne peut plus se bercer d'illusions, et est éjecté du top niveau mondial à 25 ans après quatre années de stagnation. Le Jamaïcain Usain Bolt (19.95) et l'Américain Justin Gatlin (19.87) se sont eux jaugés à distance dans la perspective de la finale du 200 m, jeudi soir. La 5e journée des championnats a par ailleurs été marquée par le Kenya, au coeur de l'actualité sous toutes les coutures, pour des affaires de dopage d'abord, puis par la performance de son lanceur Julius Yego au javelot. Qu'il est loin le temps où Christophe Lemaitre s'offrait une magistrale médaille de bronze mondiale et un record de France (19.80), sur le demi-tour de piste. C'était en 2011 à Daegu et lors de ces Mondiaux-là, il avait crevé l'écran. Mercredi, Lemaitre a dû stopper ses Mondiaux en individuel en demi-finale du 200 m, en finissant 5e de sa course en 20 sec 34/100e (vent: +0,4 m/s). Depuis 2011, la carrière du Français n'est que déception: 6e du 200 m des JO de Londres, 7e de la finale du 100 m des Mondiaux de Moscou mais blessé pour le 200 m, puis dépossédé de son titre européen sur 100 m (2e) et dans l'incapacité de récupérer celui du 200 m (2e) l'an dernier à Zurich. Lemaitre en est bien conscient, mais il ne se montre pas abattu pour autant. "Je ne regrette pas d'être venu ici aux Mondiaux quand je repense où j'étais il y a quelques semaines", déclare-t-il. La faute à un fessier blessé lors de l'échauffement du 200 m, en Russie à Cheboksary pour les Championnats d'Europe par équipes fin juin. La faute ensuite à une nouvelle blessure au même endroit, quelques semaines plus tard. "Cette saison a été gâchée par les blessures. Il a fallu gérer tout ça, continuer à s'entraîner tout en ménageant la blessure pour pas que ça +repète+. Et puis ça +repète+. Le moral en prend un coup, j'ai même pensé à déclarer forfait pour me soulager de tout ça", a confié Lemaitre, forcément "déçu" du résultat. Le Français estime néanmoins être sur la bonne voie, dans la perspective de titiller les meilleurs aux jeux Olympiques de Rio l'an prochain. A voir. Les autres Français en lice mercredi ont rendu une belle copie, en matinée, avec un six sur six au niveau des qualifications ou séries. - Le Kenya par toutes les émotions - Alexandra Tavernier a amélioré au lancer du marteau son record personnel (74,39 m) pour rejoindre la finale. Benjamin Compaoré disputera celle du triple saut (16,82 m en qualifications). Pascal Martinot-Lagarde (13.35), Dimitri Bascou (13.29) et Garfield Darien (13.43) ont franchi sans encombre les séries du 110 m haies. Et Rénelle Lamotte, qualifiée au temps (2:00.20), poursuit son chemin en demi-finale du 800 m.

