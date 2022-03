Sortir l'été en Basse-Normandie : jeudi 27 août

Jusqu’au 15 novembre, venez admirer l'exposition Titanic 2015 à la Cité de la Mer. 35 objets remontés de l’épave du mythique paquebot vous attendent au coeur de l’espace Titanic, retour à Cherbourg. Une visite incontournable divisée en 4 axes. Plus d'infos sur Cité de la Mer

La clôture de la saison estivale s'annonce sous le signe de la piraterie à Argentan. Pour la 5ème année, ce dimanche sera rythmé par des chants, de la danse, des ateliers et spectacles au plan d'eau de la Noë. Une journée festive pour petits et grands.



La commune de Condé-sur-Vire, en collaboration avec l'Agence 53*11 déléguée régionale de Miss France, organise pour la première fois l'élection départementale de Miss Manche. Cette manifestation aura lieu le samedi 12 septembre prochain à 20h45 à la salle Condé Espace. Pour acheter vos billets, trois points de vente sont mis en place : à l'Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo, au Bureau d'Informations Touristiques de Torigni-sur-Vire et à la mairie de Condé-sur-Vire.