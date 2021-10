Le festival Beauregard dévoile sa programmation

Il s'appellera John3 (prononcez "John cube"). La troisième édition du festival qui prendra place dans le parc du château de Beauregard les 1er, 2 et 3 juillet collectionne les noms évocateurs.



A noter tout d'abord, la présence de quelques groupes mythiques, dans des styles pas si proches du pop-rock et du rock qui ont fait la patte musicale de Beauregard : ZZ Top, Motörhead, Morcheeba...



Les amateurs de rock indépendant et de jolies orchestrations seront servis avec la présence des jolies voix féméinines d'Agnès Obel et d'Anna Calvi, comme du leader multi-instrumentaliste du groupe Eels ou du sympathique groupe franco-suédois Herman Düne.



Le rock anglais et ses émissaires de Basse-Normandie sont aussi particulièrement mis en avant avant The Kooks, Kasabian, The Repeaters ou Concrete Knives.



La mouvance électronique en vogue sera représentée par les Birdy Nam Nam, Cold War Kids ou encore les très populaires Archive, confirmés pendant la conférence de presse.



Enfin, les demi-finales et finales du championnat de France de Air Guitar prendra place les samedi et dimanche : son vainqueur se rendra prochainement en Finlande pour les championnats du monde.





La Programmation complète :



Vendredi 1er juillet : Motörhead / Kasabian / Gaëtan Roussel / Two Door Cinema Club / Philippe Katerine / Deus / Birdy Nam Nam / Pop The Fish



Samedi 2 juillet : ZZ Top / Aaron / Agnes Obel / Morcheeba / Cold War Kids / Stromae / Herman Düne / Da Brasilians / Concrete Knives / The Repeaters / Jesus Christ Fashion Barbe / 1/2 finale Air guitar



Dimanche 3 juillet : The Kooks / Archive / Keziah Jones / Eels / Patrice / The Ting Tings / Anna Calvi / Finale Air Guitar







AUDIO : Paul Langeois, directeur du BBC, répond aux questions des journalistes sur la nouvelle édition du festival.





