Sortir l'été en Basse-Normandie : mercredi 26 août

Vendredi et samedi, à Saint-Lô, le Creuset de la Danse organise un atelier de danse contemporaine. Cet atelier est destiné aux enfants à partir de 8 ans et aux ados/adultes à partir de 15 ans. Sur ces deux jours, le Creuset vous propose de découvrir 3 professeurs ayant une approche différentes de la danse contemporaine. C'est 18€ le pass week-end pour les enfants et c'est 45€ pour les adultes. Toutes les infos et la fiche d'inscription sont à retrouver sur Le Creuset de la Danse



Samedi, 4ème journée de Ligue 1 sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano, match entre le SM Caen et l'Olympique de Lyon. Rencontre à suivre en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com ce samedi dés 16h45.



Dimanche, c'est la vie à la ferme à Rai avec de nombreuses animations. Une journée de découverte du monde rural d'il y a 100 ans avec des exposants, du matériel agricole ancien ou encore des animaux de toutes sortes. Retrouvez toutes les infos sur Office de Tourisme de l'Aigle