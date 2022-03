Perpignan (AFP). Perpignan: le corps d'une jeune fille égorgée découvert dans un parc

Le corps d'une jeune mineure égorgée et atteinte de plusieurs coups de couteau a été découvert mardi en fin d'après-midi dans le parc attenant au lycée Maillol à Perpignan, selon une source proche du dossier. Selon des indiscrétions entendues par des témoins, la police aurait identifié un suspect qu'elle rechercherait activement. La jeune fille, âgée d'environ 17 ans, portait plusieurs blessures au visage et au torse, selon des sources proches des enquêteurs. La découverte de son corps, en contrebas d'un ruisseau, a été faite par un joggeur vers 17h, a-t-on indiqué de même source ainsi que plusieurs témoins à une correspondante de l'AFP venue sur place où l'accès à la zone était bouclé par d'importantes forces de police. La police scientifique, le maire Jean-Marc Pujol, la préfete des Pyrénées Orientales Josiane Chevalier et le procureur de la République étaient présents sur les lieux. Ils se sont refusés à toute déclaration. Les témoins rassemblés autour du site de la macabre découverte ont rapporté n'avoir pas vu le corps. Le jeune homme qui l'a découvert était interrogé par la police. Le meurtre, découvert à proximité du lycée Maillol situé dans un quartier résidentiel, a eu lieu à une semaine de la rentrée scolaire. Cette ville du sud-ouest catalan a été secouée ces dernières années par l'affaire des jeunes femmes dites "disparues de Perpignan". Un homme, Jacques Rançon, a finalement avoué deux meurtres sur trois disparitions, dont le second en juin dernier, soit presque deux décennies après les faits. Il a aussi été reconnu par une jeune femme qui avait survécu à une tentative de meurtre.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire