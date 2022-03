Los Angeles (AFP). IndyCar: le pilote britannique Justin Wilson est mort, victime d'une collision

Le pilote britannique d'IndyCar Justin Wilson est mort lundi à l'hôpital après avoir été percuté à la tête dimanche lors des 500 miles de Pocono (Etats-Unis), ont annoncé les organisateurs du championnat. Justin Wilson, 37 ans, était plongé dans le coma après avoir été percuté au volant de sa monoplace par un gros débris provenant d'une autre voiture, lors du 179e des 200 tours de l'épreuve disputé sur le "tricky triangle" (triangle piégeux) de Pocono. L'Américain Sage Karam (Chip Ganassi) avait percuté le muret de protection extérieure de la piste et sous la violence du choc, une partie de sa monoplace s'était disloquée. "C'est un jour extrêmement triste pour l'IndyCar et la communauté des sports automobiles toute entière", a déclaré Mark Miles, le directeur général du championnat Indycar, saluant son talent et son humilité qui en faisait "l'un des membres les plus respectés du paddock". Le pilote de l'écurie Andretti Autosport avait été immédiatement héliporté vers l'unité de soins intensifs de l'hôpital d'Allentown (Pennsylvanie), mais n'a jamais repris connaissance. Son écurie lui a rendu hommage dans un communiqué, décrivant un "pilote magnifique, un membre précieux de l'équipe". Natif de Sheffield (Angleterre), père de deux enfants, Justin Wilson évoluait depuis 2008 en IndyCar, le championnat de monoplaces le plus populaire aux Etats-Unis, où il avait remporté trois victoires. Le pilote était également passé par la Formule 1, où il avait disputé la saison 2003 au volant d'une Minardi, puis d'une Jaguar avec laquelle il avait marqué un point au Championnat du monde pour sa 8e place dans le Grand Prix des Etats-Unis.

