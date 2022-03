Paris (AFP). Incendie criminel de la mosquée d'Auch: condamnation de Hollande et de Valls

François Hollande a condamné "avec fermeté" lundi l'incendie criminel de la mosquée d'Auch (Gers), soulignant que les musulmans de France devaient "pouvoir exercer leur culte en toute liberté et en toute sécurité", selon un communiqué de l?Élysée. "Tout est mis en ?uvre pour que les coupables soient identifiés et punis", ajoute le chef de l?État à propos de cet incendie criminel qui a détruit dimanche à l'aube cette mosquée. Le procureur de la République, Pierre Aurignac, avait auparavant indiqué que cet incendie était un "acte volontaire réfléchi". A Auch, une équipe d'experts était en train lundi d'examiner les traces de l'incendie qui a ravagé 70% du lieu de culte dimanche vers 03H00 du matin. "L?enquête () a permis d?en établir le caractère criminel", souligne le président de la République. M. Hollande "condamne avec fermeté cet acte qui porte atteinte aux valeurs de notre République et au respect des croyances", selon le communiqué. "Les musulmans de France doivent pouvoir exercer leur culte en toute liberté et en toute sécurité", ajoute-t-il. "L'incendie criminel de la mosquée d'Auch est une attaque contre nos valeurs républicaines. Je la condamne avec la plus grande force", a tweeté de son côté le Premier ministre Manuel Valls.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire