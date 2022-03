Paris (AFP). Incendie de la mosquée d'Auch: le CFCM dénonce une attaque insupportable

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a dénoncé lundi "une attaque insupportable" après l'incendie qui a détruit dimanche à l'aube la mosquée d'Auch (Gers), dont l'origine est criminelle selon le parquet. "Cette nouvelle attaque insupportable d'une mosquée, lieu de prière et de quiétude, intervient seulement deux semaines après l'attaque au cocktail Molotov qui a visé la mosquée de Mérignac", relève le CFCM dans un communiqué signé de son président, Anouar Kbibech. A Auch, une équipe d'experts était en train lundi d'examiner les traces de l'incendie qui a ravagé 70% du lieu de culte dimanche vers 03H00 du matin. "Tout en dénonçant les actes de violence ou de terrorisme qui ne peuvent se réclamer d'une quelconque religion ni d'une quelconque valeur, le CFCM rejette tout amalgame et toute stigmatisation qui viserait des citoyens français de confession musulmane", écrit l'instance représentative des mosquées françaises, quelques jours après la tentative d'attentat perpétrée par le Marocain Ayoub El Khazzani à bord d'un Thalys Amsterdam-Paris. "Ceci confirme une nouvelle fois la recrudescence alarmante des actes islamophobes que le CFCM n'a cessé de dénoncer", ajoute l'organisation. Le Conseil rappelle que son Observatoire national contre l'islamophobie a constaté une "explosion" des actions et menaces antimusulmans (+281%) au 1er semestre 2015 par rapport à la même période de l'année dernière, sur la base des plaintes et mains courantes recensées par le ministère de l'Intérieur.

