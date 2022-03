Paris (AFP). Houellebecq: l'enquête du Monde complique le travail des policiers chargés de ma protection (déclaration à l'AFP)

L'écrivain Michel Houellebecq a dénoncé lundi l'enquête du Monde à son sujet en estimant que la publication de ses "habitudes de vie ne facilite pas le travail des policiers chargés de (sa) protection". Les journalistes qui se livrent à ce genre d'investigation peuvent "devenir dangereux", a-t-il dit dans une déclaration à l'AFP. "Savoir dans quel Monoprix je fais mes courses n'a pas une importance nationale", a-t-il affirmé. Le Monde a publié la semaine dernière une série de six articles consacrés à l'auteur de "Soumission". Ariane Chemin, la journaliste qui a mené l'enquête pour Le Monde, décrit l'écrivain comme un personnnage contradictoire, médiatique et romanesque mais aussi tyrannique. La publication de la série a commencé par une polémique. Sollicité par Le Monde, Michel Houellebecq a refusé de répondre au quotidien demandant aussi aux personnes qu'il connaît "d'adopter la même attitude" et de ne pas hésiter "à porter plainte", a écrit le journal dans un article accompagnant le premier volet de l'ensemble. "Une mise au point: je n'ai jamais refusé de parler au Monde, je garde par exemple un bon souvenir de Marion van Renterghem, et d?autres journalistes de ce quotidien ; j?ai juste refusé de parler à Ariane Chemin", a précisé lundi l'écrivain. "Je me suis documenté, j?ai lu plusieurs de ses articles et de ses livres, c?est de très bas niveau: aucun fait important, beaucoup d?insinuations et de on-dit, le tout hâtivement rédigé, farci de clichés +d?ambiance+, et sur un ton de sournoiserie malveillante, sa marque de fabrique", a-t-il soutenu. Contactée par l'AFP, la journaliste du Monde a contesté les allégations de l'écrivain. Elle a fait remarquer qu'elle n'a "rien raconté qui ne soit déjà public". "Je n'ai pas donné le nom de la tour" où l'écrivain réside, a-t-elle dit notamment en rappelant que l'écrivain donnait lui-même le nom de l'avenue où il réside dans son roman "Soumission" et qu'il avait fait une émission de radio dans son supermarché.

