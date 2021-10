Auto : Démouville accueille son troisième slalom

La compétition, troisième du nom, s'inscrit dans le cadre du championnat de France. Les meilleurs – on attend notamment les Manchois Hamel et Renouf, à défaut de voir émerger des Calvadosiens parmi les potentiels favoris – chercheront à obtenir un maximum de points en vue d'atteindre la finale prévue à l'automne en région parisienne. Tous ces pilotes s'élanceront à tour de rôle sur la piste de 1400 mètres parsemée d'incessants virages. « C'est une course de rapidité et de maniabilité », précise l'organisateur M. Aubert. Plusieurs catégories seront représentées, de la voiture de monsieur tout le monde améliorée aux formules sportives, réservées à la piste. Premiers essais chronométrés dimanche matin. Début des épreuves officielles à 14 heures.

