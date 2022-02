Pékin (AFP). Chine: le bilan des explosions à Tianjin monte à 123 morts

Le bilan des explosions en Chine qui ont dévasté le 12 août une section de la zone portuaire et des sites industriels de Tianjin (nord-est) ainsi que des complexes résidentiels environnants est monté à 123 morts, selon l'agence d'Etat Chine nouvelle. Cinquante personnes sont toujours portées disparues et 624 sont encore hospitalisées, ont précisé des responsables locaux cités par l'agence de presse. Le gouvernement chinois a promis samedi de conduire une enquête "rigoureuse" pour déterminer les causes de ces explosions, selon la même source. L'entrepôt de produits chimiques d'où sont parties les explosions géantes contenait quelque 700 tonnes de cyanure de sodium hautement toxique, parmi des milliers de tonnes d'autres composants chimiques dangereux, selon les autorités. Les craintes de contamination de grande ampleur restaient vives: des niveaux de cyanure jusqu'à 356 fois supérieurs au seuil de tolérance ont été relevés mercredi dans des eaux près du site des explosions, selon la municipalité.

