Paris (AFP). Ligue 1: Lyon et Monaco laissent filer Paris

Monaco, neutralisé à Toulouse (1-1) et surtout Lyon, battu par Rennes (2-1), ont laissé samedi le PSG prendre le large en tête après sa victoire la veille, pour la 3e journée de Ligue 1. Dimanche soir (21h00), Marseille cherchera contre Troyes ses premiers points, sous la direction de son nouvel entraîneur, l'Espagnol Michel. Auparavant, les deux clubs ayant disputé jeudi les barrages aller d'Europa League auront joué à l'extérieur, Bordeaux à Lille (14h00) et Saint-Etienne à Lorient (17h00). . Lyon flanche C'était lancinant après une préparation laborieuse et deux premiers matches de L1 moyens (0-0 contre Lorient et 1-0 à Guingamp) et ça s'est confirmé : l'OL ne va pas bien. "C'est le manque d'enthousiasme et de générosité que nous avons montrés qui est à souligner et que nous affichions pourtant la saison dernière", a regretté l'entraîneur Hubert Fournier. Si le duo Mathieu Valbuena-Nabil Fekir a affiché certaines promesses, le second ayant d'ailleurs égalisé, Alexandre Lacazette est resté transparent et Mapou Yanga-Mbiwa, pour sa première, a été fautif sur l'ouverture du score rennais Et ironie de l'histoire, c'est Mehdi Zeffane, fraîchement transféré de Lyon, qui a donné la victoire aux Bretons. . Monaco planche Il y avait plusieurs dimensions à gérer pour Monaco à Toulouse : retrouver la victoire après le nul concédé face à Lille (0-0) tout en ayant l'esprit déjà tourné vers le crucial match retour en barrage de Ligue des champions, après la désillusion à Valence mercredi à l'aller (défaite 3-1). Du coup, Leonardo Jardim n'avait titularisé que trois joueurs présents dans le onze en Espagne (le gardien Danijel Subasic, et le duo Wallace-Jérémy Toulalan en charnière centrale) afin de préserver des forces. Cette rotation aidera-t-elle à la qualification pour la lucrative phase de poules de C1 mardi ? En attendant, l'équipe bis de l'ASM, où Layvin Kurzawa faisait son retour de blessure, n'a pu récolter qu'un point au Stadium, sa recrue Thomas Lemar (65e) répondant au but toulousain de Tongo Doumbia (23e). . Paris s'élance Troisième victoire (et même quatrième avec le Tropée des champions), toujours sans encaisser le moindre but : à tout seigneur tout honneur, le PSG avait lancé cette 3e journée en poursuivant son début de saison parfait, grâce à un but de Blaise Matuidi à Montpellier (1-0), qui reste scotché au zéro pointé. Ce résultat, quoique acquis de manière laborieuse, permet d'attendre dans la sérénité les superstars Zlatan Ibrahimovic et surtout la recrue Angel Di Maria, qui devraient être disponibles pour le choc à Monaco le week-end prochain. Une nouvelle bienvenue pour Paris alors que divers petits soucis s'accumulent : Javier Pastore s'est blessé (mollet) ; Thiago Motta n'a toujours pas prolongé ; Lucas Digne n'est toujours pas parti ni son remplaçant n'a été recruté (Kurzawa, Raphaël Guerreiro, Fabio Coentrao ?) ; Gregory Van der Wiel s'est dit apte et Laurent Blanc l'a dit blessé ; et Edinson Cavani n'a toujours pas marqué . Les petits avancent Les gros coincent, avec Lyon et Monaco bloqués au milieu de tableau et Marseille relégable: ce sont du coup d'étonnants sans-grade qui persistent dans le sillage du PSG. A deux points des triples champions de France se trouvent Bastia, Angers et Nantes.

